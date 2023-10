“Terrazze di vita” si conclude con una mostra fotografica a Verbania e Domodossola

Dopo mesi di attività, prima in classe e poi sul campo, il progetto educativo “itinerante” Terrazze di Vita, volge al termine. Nato all’interno del Tavolo tematico di Comuniterràe “Terrazzamenti&Mulattiere”, il progetto ha visto come capofila la Cooperativa Il Sogno e ha vinto il bando For Funding 2022 di Fondazione Comunitaria VCO.

Rivolto alle classi 2° e 3° dell’Istituto Agrario Fobelli di Crodo sul tema della coltivazione dei terrazzamenti, ha visto la partecipazione di circa 80 studentesse e studenti in classe e di 50 durante i laboratori nei 4 Comuni coinvolti: Trontano, Premosello-Chiovenda, Cossogno e Aurano. Oltre alle attività vere e proprie con la scuola e le comunità delle Terre di Mezzo, il progetto è stato un vero e proprio esperimento di partecipazione e mobilitazione del territorio.

In tanti infatti hanno prestato il loro volto e la loro voce per diffondere la campagna di raccolta fondi e tante le realtà economiche e culturali che hanno ospitato e animato gli eventi. Tra questi: Casa Ceretti, Casa Don Gianni, Istituto Fobelli, Casa delPopolo di Suna, Ossola Outdoor Center Crevoladossola, Gruppo Alpini di Possaccio, FiloDrammatica deSanta Luzia. È stato anche grazie a tante donatrici e i tanti donatori, privati e associazioni locali e alle strutture ricettive e ristorative che hanno fatto da sponsor che si è potuto arrivare a questo importante traguardo finale dove il fotografo Tommaso Balossi donerà una delle sue opere per soddisfare la ricompensa “Paladino del progetto”.

Per celebrare tutta l’avventura di Terrazze di Vita, dal concepimento del progetto allo svolgimento delle attività, passando per la conduzione di un’intensa campagna di crowdfunding, saranno presenti i protagonisti con i propri racconti, l’Associazione Comuniterràe e le Donne del Parco, e tante fotografie in una mostra dalle 10:00 alle 17:00, domani, sabato 30 settembre in Piazza San Vittore a Verbania e domenica 1°ottobre in Piazza Repubblica dell’Ossola a Domodossola.

Per le donatrici e i donatori che ne hanno fatto richiesta, sarà possibile ritirare le ricompense della campagna di raccolta fondi.