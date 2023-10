Turismo sempre più green nel territorio del Distretto dei Laghi

Il Distretto Turistico dei Laghi si scopre sempre più green e nei prossimi mesi lavorerà per promuovere un turismo appassionato, consapevole, rispettoso dell'ambiente, sensibilizzando anche i diversi attori pubblici e privati a operare sulla mobilità e sulle infrastrutture. Francesco Gajardelli, presidente dell'Atl che si occupa dell'accoglienza e informazione turistica del territorio che va dai laghi all'Ossola, nel tracciare un primo bilancio della stagione turistica che sta volgendo al termine, conferma quella che sarà la linea per i prossimi mesi: "Dobbiamo riscoprire ancora di più la nostra vocazione rispettosa dell'ambiente, con un particolare occhio di riguardo verso quello che può essere un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente - spiega infatti - Crediamo molto in questa forma di turismo, e non a caso proprio sabato scorso abbiamo ospitato un educational tour con operatori e giornalisti che abbiamo accompagnato alla scoperta del Sacro Monte di Domodossola".

Un turismo green e sostenibile, dunque, in un territorio il nostro in cui la natura e i paesaggi sono indubbiamente un punto di forza che attrae i moltissimi turisti interessati a praticare attività outdoor. "Le nostre montagne in particolare sono amate dai tantissimi appassionati di attività all'aperto, e purtroppo lo dimostrano anche le notizie di cronaca su incidenti e infortuni" aggiunge Gajardelli che spiega che oltre ad escursionismo, trekking e mountain bike, quest'anno si è registrato un gran successo dei parchi avventura: "Che siano sul lago o in montagna, queste strutture piacciono moltissimo e stanno attirando sempre più fruitori".

La stagione turistica 2023 si concluderà ufficialmente con la chiusura delle Isole Borromee e delle principali attrazioni turistiche dei laghi, ma il bilancio sino ad oggi è già più che positivo: "Isole e giardini botanici continuano ad attrarre milioni di turisti da tutta Europa - conferma - il flusso di visitatori è costante e il trend delle turisti è assolutamente in linea con quello dello scorso anno, quando abbiamo registrato oltre 4 milioni di presenze. Oltre ai paesi tradizionali, come Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia e Austria, il nostro territorio ha ospitato tantissimi americani. Quest'anno inoltre abbiamo registrato un grande interesse per gli eventi culturali, che stanno attirando sempre più turisti".

Lo dimostrano infatti il grande successo non solo degli eventi storici, come ad esempio le Settimane Musicali di Stresa, ma anche dei festival letterari, come LetterAltura, Domosofia, Sentieri e Pensieri, che quest'anno hanno tutti registrato un vero e proprio boom. La stagione estiva volge dunque al termine, e ci si prepara per quella invernale: "Il Distretto è sempre in prima linea con il progetto Neveazzurra e la sua rete di 38 webcam affacciate anche e soprattutto sulle piste da sci - dice Gajardelli - ormai il nostro comprensorio sciistico conta stazioni di altissimo livello, e anche la recente acquisizione degli impianti di Formazza da parte della società Vigezzo & Friends è un ottimo segnale per il rilancio di questa località. San Domenico è ormai una realtà consolidata, Domobianca è una località che ha saputo, con la nuova società, diventare un luogo d'eccellenza anche in estate. Non possiamo che guardare con entusiasmo al nostro territorio e alle iniziative imprenditoriali".