Nel quarto turno del campionato di Promozione la capolista Baveno fa visita alla Dufour Varallo, formazione che ha avuto qualche difficoltà in questo inizio di campionato e ha raccolto solamente un punto finora. Gli azzurri guidati dal bomber Sarr vogliono continuare a vincere per mantenere a distanza le inseguitrici e rimanere a punteggio pieno.

Giocano tutte in casa le altre compagini del VCO.

La Juve Domo ospita il Momo, per i ragazzi di Michael Nino è una ghiotta occasione per provare a risalire la classifica e dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Stesso discorso per l’Omegna, che riceve la neopromossa Valdilana Biogliese e cercherà di ripetere la buona prova offerta contro la Dufour. Infine il Feriolo al “Galli” contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella vuole la prima vittoria in campionato, per iniziare a raccogliere i punti che forse avrebbe già meritato nelle precedenti uscite.

Tutte le gare di Promozione:

Arona – Valduggia; Briga – Chiavazzese; Cameri - Fulgor Ronco Valdengo; Dufour Varallo - Città Di Baveno; Feriolo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Città Di Casale - Le Grange Trino; Juventus Domo – Momo; Omegna - Valdilana Biogliese