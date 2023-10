L'autoscala dei Vigili del fuoco torna a Domodossola....ma solo per poche ore

Qualche giorno fa alcune testate giornalistiche riportavano nelle notizie di cronaca l’intervento presso il comune di Domodossola dei vigili del fuoco domesi per la rimozione di parti pericolanti in un edificio e nella notizia veniva indicato l’utilizzo dell’autoscala proveniente dalla sede centrale di Verbania.

Come sindacato di categoria avevamo preferito non commentare perché sembrava che la situazione potesse in breve tempo risolversi positivamente con il rientro presso la sede di appartenenza (Domodossola) dell’autoscala ritornando finalmente al servizio del territorio ossolano, ma ci pare doveroso in questo momento esporre all’opinione pubblica e ai rappresentanti del territorio cosa è successo in questi giorni. Sabato 30 settembre si è consumata l’ennesima beffa.

Con la messa in servizio dell’autoscala di Verbania (ferma temporaneamente per le certificazioni annuali), la seconda autoscala nel primo pomeriggio dal comando di Verbania veniva riconsegnata a Domodossola, ma alle 17 circa perveniva ordine di trasferimento della stessa al comando provinciale di Imperia sguarnendo di fatto nuovamente tutte le valli ossolane in un periodo che statisticamente è quello di maggior utilizzo di questa tipologia di automezzo (incendi canne fumarie).

Ci pare inutile rimarcare le nostre perplessità su questi tipi di azioni effettuate senza avere conoscenza delle peculiarità territoriali, in zone prettamente montane con tempi di percorrenza dalla sede di Verbania che possono superare ampiamente l’ora di tempo, a seconda della località interessate, sempre che vi sia in disponibilità l’autoscala di Verbania e non impegnata in altro intervento.Come Sindacato di categoria si chiede che l’autoscala assegnata ai vigili del fuoco di Domodossola permanga stabile al distaccamento per espletare un servizio di soccorso tecnico urgente in tempi rapidi su tutto territorio ossolano.

Questo sindacato inoltre vuole sottolineare come un’autoscala può contribuire a far lavorare con maggiore sicurezza i vigili del fuoco, garantendo un livello di qualità nei soccorsi ad esclusivo beneficio per i cittadini.