Promozione, il Baveno cade a Varallo e perde la testa della classifica

Ribaltone domenica in Promozione: il Baveno, fin qui perfetto, cade sotto i colpi della Dufour Varallo di Porcu e perde in un colpo solo partita, imbattibilità e testa della classifica. Reti decisive di Repossini e Nobili, che danno una bella boccata d’ossigeno ai sesiani.

Ne approfitta il Trino, che si impone a Casale e si porta a un punto sopra ai lacuali. Si trattava praticamente di un derby, dato che le due città distano solo una ventina di chilometri l’una dell’altra, e non sono mancate le emozioni in un match spumeggiante: al Casale non basta la doppietta di Margaglio, il Trino è più squadra e vince meritatamente per 4-2.

Al “Curotti”, la Juve Domo è costretta ad inseguire il gol di Guidotti, che dopo un quarto d’ora porta in vantaggio il Momo.A inizio ripresa il neoacquisto Yeboah pareggia, ma i successivi attacchi non vanno a buon fine e arriva solo un pareggio che sta un po’ strettoagli uomini di mister Nino.

Sorride l’Omegna, che coglie la seconda vittoria casalinga consecutiva in una partita divertente contro la neopromossa Valdilana Biogliese, capace di rimontare l’uno-due iniziale di Modesti e Montanigià nel primo tempo. Nel finale, quando il pareggio sembrava ormai scritto, il rigore di Marra allo scadere e la rete ancora di Modesti nel recupero regalano la quarta posizione alla squadra di mister Fusè.

Chi non riesce a uscire dalla crisi è il Feriolo, sconfitto in casa dal Ce.Ver.Sa.Ma. con un gol per tempo. Per i gialloblù finora un solo punto racimolato e malinconico ultimo posto in classifica, Pissardo deve trovare le contromisure per invertire la rotta.

Questi tutti i risultati della quarta giornata:

Arona - Valduggia 2 – 1; Briga - Chiavazzese 0 – 1; Cameri - Fulgor Ronco Valdengo 0 – 1; Feriolo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 0 – 2; Città Di Casale - Le Grange Trino 2 – 4; Juventus Domo - Momo 1 – 1; Omegna - Valdilana Biogliese 4 – 2;

Classifica:

Trino 10 - Baveno, Fulgor Ronco Valdengo 9 - Omegna, Arona 7 - Briga, Casale, Valduggia, Ce.ver.sa.ma. Biella 6 -Juve Domo 5 - Cameri,Dufour Varallo, Valdilana Biogliese 4 - Momo, Chiavazzese3 - Feriolo 1