Torna "Happy Rally Day" dedicata ai giovani disabili appassionati di motori

I riconoscimenti che "Happy Rally Day" ha ottenuto al suo esordio sono stati tali che una seconda edizione è apparsa d'obbligo.

Inserita nel bilancio sociale dell'Automobile club italiano, la manifestazione che coniuga motori e disabilità, è stata particolarmente apprezzata anche dal Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, che manterrà la promessa fatta nei mesi scorsi al Presidente, Beppe Zagami e il 15 ottobre prossimo sarà a Domodossola per presenziare alla seconda edizione. Ad organizzarla è AC VCO, con ACI Sport, la squadra di rally "New Tubomark", la collaborazione della Fondazione Sacra Famiglia, AffDown VCO, Anffas, Dottor Clown VCO; i patrocini del ministero per la Disabilità e del Comune di Domodossola.

"Happy Rally è diventato un nostro fiore all'occhiello - commenta il presidente di AC VCO, Beppe Zagami -. Riconoscimenti che ci fanno onore come quello di ACI e dello stesso ministro. Eppure credo di trovare tutti concordi se dico che il riconoscimento più grande l'ho letto nel sorriso dei ragazzi e delle ragazze disabili che per qualche momento hanno potuto provare l'ebrezza di salire su una macchina da rally. Nella loro gioia, il dono più grande".

Anche quest'anno sarà il pilota Alessandro Cadei, lo special guest di "Happy rally day", in programma domenica 15 ottobre nel piazzale del parcheggio Fontana Buona di Domodossola.

La giornata è dedicata a tutti gli appassionati di motori, in particolare ai giovani disabili che amano il mondo delle corse automobilistiche ma anche a coloro che non vi si sono mai avvicinati. Per tutti l'esempio di un pilota straordinario come Alessandro Cadei; un esempio di coraggio e passione, ma soprattutto il portatore di un'inesauribile e travolgente energia che l'ha portato a superare il limite fisico della disabilità e dedicarsi alla sua grande passione, diffondendo contemporaneamente un messaggio di coraggio, determinazione e positività.

La giornata prenderà il via alle ore 9 per concludersi alle 13. Allo stadio giungeranno quattro automobili da rally che offriranno ai partecipanti l’ebbrezza di salire e girare su una vera vettura da competizione. La Sacra Famiglia, AffDown VCO e Dottor clown VCO sono direttamente coinvolti nell’evento.