La piscina di Villadossola sarà riqualificata

Sono in corso i lavori di riqualificazione della piscina di Villadossola da parte dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola. La struttura polisportiva al campo sportivo Poscio di Villadossola è di proprietà dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola.

Fino al 2028 è stata affidata in concessione alla Società Sport + Srl di Villadossola. L'Unione Montana ha in corso lavori per un importo di 140 mila euro. Era stata la società a segnalare all'Unione le cospicue perdite di acqua all’interno della vasca della piscina ubicata all’interno della struttura evidenziando come quotidianamente fosse necessario procedere con un rabbocco di acqua, precedentemente riscaldata, azione che portava ad un evidente spreco di risorse oltre ad un innalzamento dei costi energetici ed idrici dell’interno centro sportivo.

Vista la vetustà della vasca della piscina e dell’interno impianto elettrico ed idraulico Unione Montana ha deciso di intervenire i lavori sono iniziati circa un mese fa. "Abbiamo sostituito la vasca e poi i tempi si sono prolungati – spiega il presidente dell'Unione Bruno Toscani - perchè durante l'intervento sono stati trovati anche danni alle tubature, comunque a breve i lavori dovrebbero essere conclusi".