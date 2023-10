Baveno, una sconfitta che non preoccupa

Nell’ultimo turno di campionatosul campo della Dufour Varallo è caduto il Baveno, che fin qui aveva collezionato solo vittorie.

Mister Ivan Sottini non fa drammi:

“Certo dispiace perché abbiamo fatto noi la partita, ma loro sono una buona squadra e hanno impostato bene la gara, difendendo con ordine e facendoci sempre male in ripartenza. Alla fine la loro vittoria è stata meritata, adesso sta a noi ripartire già da domenica”.

Al di là della sconfitta di ieri, un avvio di stagione più che positivo: “Direi proprio di sì, abbiamo vinto le prime tre giornate di campionato e passato il turno di Coppa”, rivendica Sottini, che sugli obiettivi stagionali non si nasconde: “Noi puntiamo a salire in Eccellenza, vincendo il campionato o passando attraverso i playoff. Non sarà facile, tutti ti aspettano perché sei il Baveno e vogliono fare bella figura, e poi ci sono altre ottime squadre nel nostro girone: il Trino su tutte, ma anche Briga, Casale e Juve Domo sono molto competitive. Secondo me sarà un campionato equilibrato e ci sarà bagarre per i primi posti”.

Come stai vivendo il passaggio dal settore giovanile alla panchina della prima squadra?

“E’ una bella sfida, c’è stata questa possibilità e non ci ho pensato due volte, avevo voglia di nuovi stimoli dopo diversi anni nel settore giovanile. Devo dire che non è cambiato nulla nel mio modo di pormi con i giocatori, certo è diverso allenare una prima squadra, ma per certi versi è più facile affrontare certi problemi con dei giocatori di esperienza, che hanno già vissuto determinate situazioni”.

Tra i tuoi giocatori spicca il nome di Sarr, attaccante di categoria superiore:

“Michel è un centravanti puro, un ariete che in area si fa sentire e segna parecchio, ma tutta la squadra è di alto livello per la Promozione. Se proprio devo trovare un limite alla mia rosa dico che abbiamo pochi ricambi di esperienza, dietro ai titolari ci sono diversi giovani di valore ma che ovviamente in termini di esperienza pagano qualcosa rispetto ai più “anziani”. Sono convinto comunque che lotteremo fino in fondo per il nostro obiettivo”.