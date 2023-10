Domenica la celebrazione del 79° anniversario della Repubblica dell'Ossola

Si svolgeranno domenica 8 ottobre le celebrazioni del 79° anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola organizzate dal Comune di Domodossola. La cerimonia ufficiale, che vuole ricordare l'esperimento di autogoverno della zona dell'Ossola, autoproclamata repubblica dai partigiani che riuscirono a liberarla dall'occupazione tedesca e che durò quaranta giorni, si svolgerà domenica 8 ottobre.

Alle ore 10.30 in piazza Repubblica dell'Ossola, dopo il ricevimento delle autorità da parte del Sindaco Lucio Pizzi e gli onori al gonfalone della città di Domodossola, decorato con la medaglia d'oro al valore militare, e ai medaglieri, si formerà il corteo che raggiungerà Piazza Matteotti. Qui dopo l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro, sono previsti i saluti delle autorità e l'orazione ufficiale da parte del dottor Giovanni Antonio Cerutti.

Al termine la ricomposizione del corteo per accompagnare il gonfalone e i medaglieri al Palazzo Comunale. Nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario della Repubblica dell'Ossola, venerdì mattina presso la scuola media Gisella Floreanini è in programma la consegna del premio Repubblica Partigiana dell'Ossola.