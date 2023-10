Profilassi pre-esposizione all'HIV-1, Icardi: "Regione garantisce i controlli gratuiti"

"Il Piemonte è tra le prime Regioni in Italia ad aver strutturato un servizio per la prescrizione della profilassi pre-esposizione per HIV-1. Al Centro multidisciplinare per la salute sessuale dell’Asl Città di Torino, prima della pubblicazione della delibera 15 del 26 aprile 2023 dell’Agenzia italiana del farmaco che ha riconosciuto la rimborsabilità del farmaco per la PrEP, si erano già rivolte al servizio circa 700 persone. Da giugno 2023, i centri di malattie infettive del Piemonte, come il Cemuss a Torino, offrono la PrEP ai pazienti che ne fanno richiesta in regime di gratuità.La Regione garantisce anche la gratuità dei controlli per le persone in PrEP, nell’ambito dell’attività dei Centri per le Infezioni sessualmente trasmesse".

Così l'assessore regionale alla sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all'interrogazione consiliare sulle soluzioni adottate dalle Asl per garantire a tutti i cittadini l'accesso alla profilassi pre-esposizione a Hiv-1.