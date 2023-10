Il Tar stoppa il percorso ciclo-escursionistico di Devero

ll Tribunale Amministrativo del Piemonte ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata da alcune associazioni ambientaliste contrarie al progetto di percorso ciclo-escursionistico nella zona del Grande Est a Devero. Lo scrivono le agenzie di stampa.

Si tratta del percorso studiato per l'interno del parco naturale Alpe Veglia Devero Antrona, nel territorio comunale di Baceno. Una vicenda da tempo oggetto di contrapposizione tra amministratori locali e ambientalisti.



Nell'ordinanza, i giudici scrivono che la valutazione d'incidenza ambientale "non pare sufficientemente approfondita nell'analizzare l'impatto dell'intervento sull'ambiente e sugli habitat interessati. Non pare altresì valutata l'incidenza cumulativa dell'attività in questione e della conseguente aumentata affluenza di fruitori dell'area".

Cinque le associazioni che avevano fatto ricorso: Club Alpino Italiano, il Comitato Tutela Devero, Legambiente Nazionale, Mountain Wilderness Italia, Pro Natura Federazione Italiana.

II Comitato Tutela Devero aveva denunciato anche che "i lavori sono già cominciati, toccando punti molto delicati degli ecosistemi, modificando il percorso di un sentiero".

La sospensiva del Tar rimanda tutto all'udienza per la trattazione di merito del ricorso che è fissata il 13 novembre 2024.