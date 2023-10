“Il Cerchio della vita” torna in scena: a La Fabbrica il musical sul Re Leone

Il Re Leone è senza dubbio uno dei film d’animazione più amati da generazioni di bambini (e adulti). La storia di Simba e Mufasa torna in scena al Teatro La Fabbrica di Villadossola con “Il Cerchio della Vita”, un musical realizzato dalla compagnia Amici per un Sogno tratto dal celeberrimo spettacolo “The Lion King”. L’appuntamento è per sabato 7 ottobre, a partire dalle ore 21. Il musical è caratterizzato da Costumi variopinti, maschere, animali, balli tribali e canti dai ritmi africani, il tutto in una cornice di colori che vanno dal rosso della terra bruciata al verde delle oasi, passando per il blu delle notti stellate.

Per assistere allo spettacolo è necessario prenotare il proprio posto in platea: è possibile farlo tramite l’indirizzo mail amiciperunsogno@gmail.com o i numeri di telefono 3519707852 e 3405218448.