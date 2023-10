È trascorso un anno da quando è mancato Franco Sgrena, storico partigiano ossolano, contrabbandiere e sindacalista.

Per commemorare questo uomo durante il turbolento periodo in cui ha vissuto e per raccontare le molte storie che hanno segnato la sua vita, un appuntamento speciale è fissato a Masera per domenica 8 ottobre al museo degli Amici dello spallone dalle ore 15.00.