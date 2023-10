Note d'Autunno a Pallanzeno: una giornata di tradizione e divertimento

L'appuntamento annuale "Note d'Autunno", organizzato con cura dalla Pro Loco di Pallanzeno, è pronto a catturare l'atmosfera magica della stagione dei funghi e delle foglie gialle. Questo evento si terrà domenica 8 ottobre nell'area del Circolo.

Il programma della giornata è ricco di attività per tutte le età. A mezzogiorno, i visitatori potranno gustare la tradizionale polenta, disponibile anche da asporto, accompagnata da tapelucco, salamini e formaggi, per un autentico sapore autunnale. Alle 14:00, è in programma una divertente caccia al tesoro che metterà alla prova le abilità dei partecipanti. Alle 15:00, avverrà la premiazione del concorso fotografico intitolato "Le forme dell'acqua", che offre una visione artistica della bellezza naturale dell'acqua nella regione.

La giornata si concluderà con una deliziosa degustazione di caldarroste, accompagnata dalle note delle fisarmoniche suonate da Leandro e Giorgio, che renderanno l'atmosfera ancora più accogliente.

"Note d'Autunno" è l'occasione perfetta per immergersi nelle tradizioni locali, godersi la natura e condividere momenti speciali con la comunità di Pallanzeno. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato.