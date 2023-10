In Promozione regna l'equilibrio

Quinta giornata nel campionato di Promozione e, come da pronostici iniziali, regna una grande protagonista: l’equilibrio.

Le prime non riescono a vincere e permettono al gruppo di avvicinarsi: solo un pari per il Trino in casa col Cameri e per il Baveno nel derby con l’Omegna, mentre la Fulgor Ronco Valdengo cade in casa contro la Juve Domo.

Il derby del “Galli” ha visto una buona Omegna tenere testa ai quotati azzurri di Sottini, che sbloccano il match solo alla mezzora della ripresa grazie ad un gran gol da fuori dell’ex Piedimulera Ceschi. Dieci minuti dopo però la partita cambia completamente: il difensore Di Leva intercetta con un braccio una conclusione ravvicinata e l’arbitro estrae il rosso e fischia il rigore per i rossoneri, con Marra che non si fa pregare. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere, ma il risultato non cambia più.

Per i granata domesi ottimo colpoin terra vercellese, arrivato grazie ai goldi Ferrera e Yeboah, acquisto che si sta rivelando sempre più azzeccato. L'allenatore Michael Nino è soddisfatto: “Ottimo risultato, colto contro un’ottima squadra e su un campo difficile. Queste sono vittorie pesanti per noi che vogliamo ambire ai playoff. Abbiamo meritato la vittoria, abbiamo faticato un po’ all’inizio ma senza mai andare in affanno, loro hanno trovato il gol del vantaggio in una situazione in cui noi potevamo fare meglio, ma siamo stati bravi a reagire e a prendere in mano la gara, creando gioco ed alcune occasioni. Abbiamo trovato il pareggio prima della fine del primo tempo, poi nella ripresa abbiamo piazzato il gol decisivo nel finale, rischiando molto poco. Devo fare davvero i complimenti ai ragazzi perché la partita di ieri l’hanno voluta veramente vincere, contro una formazione davvero molto ben organizzata, è questo lo spirito giusto” .

E domenica a Domodossola arriva il Trino… “Prima ancora dobbiamo pensare alla gara di Coppa Italia, mercoledì in trasferta a Baveno. Poi prepareremo la partita di domenica contro il Trino, sarebbe bello cogliere la prima vittoria in casa proprio contro la capolista”.

Stenta ancora il Feriolo, sconfitto sul campo della Valdilana Biogliese. È un periodo nero per i lacuali, cui va tutto storto: dopo essere passati in svantaggio alla mezzora del primo tempo, gli uomini di Pissardo sprecano a inizio ripresa un rigore con Romano, e non riescono più a recuperare. Per i gialloblù la classifica inizia a farsi preoccupante, con l’ultimo posto solitario e appena un punto racimolato in cinque partite.

Questi tutti i risultati della quinta giornata:

Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Arona 0 - 2; Chiavazzese - Dufour Varallo 1 - 2; Città Di Baveno - Omegna 1 - 1; Fulgor Ronco Valdengo - Juventus Domo 1 - 2; Le Grange Trino - Cameri 1 - 1; Momo - Briga 1 - 2; Valdilana Biogliese - Feriolo 1 - 0; Valduggia - Città Di Casale 1 - 3.

Classifica:

Trino 11 - Baveno, Arona10 - Briga, Casale, Fulgor Ronco Valdengo 9 - Omegna, Juve Domo 8 -Dufour Varallo, Valdilana Biogliese 7 - Valduggia, Ce.ver.sa.ma. Biella 6 -Cameri5 - Momo, Chiavazzese 3 - Feriolo 1