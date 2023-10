La Valle Vigezzo piange la scomparsa di Franca Solaro, maestra di generazioni di alunni

A Druogno si è spenta la maestra Franca Solaro. Aveva 93 anni. Storica maestra delle scuole elementari vigezzine, è stata l'insegnante di generazioni di studenti. Una maestra, Franca, che per decenni ha dedicato se stessa all'insegnamento, guadagnando l'apprezzamento di tutti grazie alle sue doti umane.

Ha insegnato a Gagnone, Coimo, Toceno per poi concludere gli ultimi anni in vista della pensione nel suo paese, Druogno. Persona molto conosciuta in Val Vigezzo, la famiglia di Franca per diversi anni ha gestito il negozio di alimentari e il bar – tabaccheria all'ingresso del paese. "Franca ha illuminato con intelligenza e cultura di maestra la mente di tutti i suoi ex alunni - la ricorda nella sua omelia il parroco di Druogno, don Paolo Montagnini - insegnando loro a imparare e conoscere per la vita. E' un altro pezzo di storia della nostra comunità e della nostra società che se ne va, un altro libro che ha chiuso la sua ultima pagina".

La maestra Franca lascia le figlie Clemens con i figli Emanuele e Matteo, Annarosa con Luca e Iolanda con Diego. I funerali si sono svolti venerdì 6 ottobre nella chiesa parrocchiale di Druogno.