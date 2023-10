La commissione viabilità la più convocata tra il 2018 e il 2023

Quattro convocazioni per la commissione Viabilità in 5 anni. Tre convocazioni per la commissione Politiche sociali, per la commissione Giovani e per quella Urbanistica; due sedute per la commissione Bilancio e Finanze e per la commissione Cultura. Nessuna convocazione per la commissione Ambiente e Territorio, né per la commissione Problematiche case popolari né per la commissione Agricoltura e Foreste.

E’ questo il lavoro delle commissioni consiliari nella passata amministrazione, tra il 2018 e il 2023. Nota che la segreteria comunale ci ha gentilmente fornito dopo la nostra richiesta, fatta successivamente alla nomina in consiglio (alla fine del mese di settembre) delle nuove commissioni che dovrebbero lavorare nei prossimi cinque anni.

Non avendo trovato sul sito del Comune i verbali delle commissioni svolte (come invece pubblica regolarmente il Comune di Domodossola) avevano chiesto i dati sulle convocazioni passate, per avere un quadro del lavoro fatto dai commissari consiliari che vengono nominati ogni qual volta si rinnova il consiglio comunale.

La nota, oltre ad elencare le convocazioni, dà alcune spiegazioni in merito. Dal Comune apprendiamo ad esempio che prima della creazione della passata commissione Cultura ‘’nel mese di ottobre 2018 è stato convocato un gruppo allargato Cultura, circa 20 persone, di vario orientamento politico’’. Ed anche che ci potrebbe essere qualche margine di errore nei dati forniti ‘’perché le convocazioni vengono fatte spesso in maniera informale, ad esempio tramite whatsapp, anche al fine di rendere più snello l’iter’’.

Dal Comune si fa notare che nel ‘’periodo considerato (quanto meno anni 2020-2021 ma anche buona parte del 2022) vi è stata la pandemia, con conseguente impossibilità fisica di organizzare riunioni dei vari organismi consiliari’’. Sulla commissione Agricoltura e Foreste si rimarca che ‘’il Comune può acquisirne il Parere, non vincolante, in ogni procedimento finalizzato all’accertamento del possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo professionale e di imprenditore agricolo non a titolo principale, ai sensi dei D. Lgs. 99/04 e 101/05. La commissione interviene inoltre quando si verificano gravi danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all’attività agricola causati da avversità atmosferiche e calamità naturali. Non sussistendone la necessità prevista dalla Legge Regionale la predetta non è mai stata convocata nel periodo considerato’’. Mentre per la commissione Problematiche case popolari il Comune dice che ‘’in sede di conferenza dei capigruppo consiliari alcune problematiche relative alle materie di interesse della commissione sono state relazionate ai capigruppo direttamente dal sindaco’’.