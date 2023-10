Domenica Taxi Rally con i piloti Caffoni e Laurini

Girare sulla macchina da rally come passeggero accanto ai piloti Davide Caffoni e Marco Laurini e provare l'ebbrezza delle curve a tutta velocità e, magari, rubare qualche segreto?

Domenica 15 ottobre, nell'ambito della manifestazione Happy Rally Day in programma nel piazzale Fontanabuona (per intenderci, al Trocadero) e organizzata dall'Aci a favore dei ragazzi disabili, ci sarà un momento aperto a tutti e altrettanto speciale. Il programma ufficiale della manifestazione, che prevede anche la presenza del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli e del pilota di rally Alessandro Cadei, si concluderà con le attività sportive dedicate ai disabili alle 13. Ci saranno i discorsi ufficiali, le attività sportive e poi la Rally Experience per il Ministro Locatelli con il pilota Alessandro Cadei. Ma la festa proseguirà con l'iniziativa Taxi Rally promossa appunto dai piloti Caffoni e Laurini.

Ed è proprio Davide Caffoni, campione ossolano di rally, a raccontarla: "Al mattino faremo salire sulle nostre auto i disabili, ma al pomeriggio, a partire dalle ore 13 e fin verso le 18, chiunque potrà salire a bordo e divertirsi con noi". L'iniziativa ha ovviamente uno scopo benefico. Per effettuare l'emozionante giro sull'auto da rally sarà infatti richiesta un'offerta che sarà devoluta alle varie associazioni coinvolte nell'iniziativa, tra cui La Sacra Famiglia, AffDown Vco e Dottor Clown.