La parrocchia domese organizza la festa per l'inizio dell'anno pastorale

Alle 11 sarà celebrata in Collegiata la messa. Alle 12.30 in oratorio è previsto il pranzo dal costo di 18 euro per adulti e di 10 euro per bambini fino a 11 anni. Alle 15, sempre in oratorio, sono previsti giochi e animazione.

Le prenotazioni possono essere effettuate in oratorio entro mercoledì 11 ottobre. Sono ormai ai nastri di partenza anche i corsi di preparazione al matrimonio organizzati dalla parrocchia, gli incontri si terranno in casa parrocchiale dalle 21 alle 22.30 il 20 e 27 ottobre, il 3 e il 10 novembre la chiusura sarà il 12 novembre con inizio alle 15.30 seguirà la messa alle 18 con la consegna degli attestati e una pizzata alle 19.30.