Gazebo sul salario minimo: Pd soddisfatto per la riuscita dell'iniziativa

‘’Il gazebo del PD per la raccolta di firme per la Proposta di legge sul salario minimo ha avuto un riscontro più che positivo’’. E’ questa la nota del Pd di Domodossola dopo l’iniziativa promossa sabato durante la giornata di mercato cittadino.

‘’Nelle poco più di due ore della mattina – dice la segreteria cittadina del pd - l' afflusso di persone è stato continuo, con un sentito interessamento alla questione. Non vi era stato tanto tempo per pubblicizzare l' iniziativa, ciò nonostante molti si sono fermati ed hanno firmato, persone di tutte le età. L' esito della mattina spinge a replicare l' iniziativa per le prossime settima’’.