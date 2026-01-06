Con "Inverno per 2" si viaggia in coppia sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli, celebre per i suoi panorami spettacolari tra Domodossola e Locarno, propone per i primi mesi del 2026 un’iniziativa dedicata a chi desidera vivere l’inverno tra montagne, vallate e piccoli borghi: la promozione “Inverno per 2” permette di viaggiare in coppia usufruendo di un unico biglietto per due persone. L’iniziativa sarà attiva dal 7 gennaio al 28 febbraio.

Il treno, che attraversa territori sempre uguali e costantemente diversi, regala scorci che in inverno assumono un fascino particolare: vallate imbiancate, luci soffuse e tramonti dorati rendono ogni viaggio un’esperienza unica. L’andatura lenta dei convogli consente di assaporare ogni dettaglio del paesaggio, tra boschi, forre e ponti storici.

L’iniziativa si rivolge a chi vuole scoprire le bellezze del territorio anche in inverno, con l’opportunità di vivere l’esperienza del viaggio in treno in maniera più economica e conviviale. La promozione è ideale anche per un’escursione romantica, ad esempio in occasione di San Valentino, ma anche per amici e famiglie.

Al termine del percorso, le due città di capolinea offrono ulteriori motivi di visita: Domodossola con il centro storico pedonale, la piazza principale e il Sacro Monte Calvario, e Locarno con il lungolago, i vicoli del centro antico, Piazza Grande e il Castello Visconteo. La città ticinese offre inoltre il Santuario della Madonna del Sasso e, per chi cerca relax, le terme locali.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alle biglietterie della ferrovia o consultare il sito ufficiale della Vigezzina-Centovalli.