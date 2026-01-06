 / Attualità

06 gennaio 2026

Nelle scuole italiane un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans Montana

Il 7 gennaio un momento di riflessione in tutte le classi per ricordare i giovani morti nell'incendio

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans Montana. “In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Asc/Adnkronos

