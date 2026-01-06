La gestione della Collina dello Sport rimarrà alla Genzianella

La gestione della “Collina dello Sport” di Villadossola resterà nelle mani dell’Asd Genzianella anche per il triennio 2026-2028. La giunta comunale ha approvato la nuova convenzione - quella precedente ha scadenza il 31 dicembre - che affida all’associazione sportiva la cura e la fruibilità dell’area, confermando una collaborazione che ormai prosegue da tempo.

La Genzianella garantirà l’accesso e la manutenzione dei percorsi dedicati alla corsa, alla mountain bike, al jogging, ai percorsi vita e agli spazi ricreativi per famiglie e appassionati di attività all’aria aperta. L’amministrazione ha sottolineato come questa scelta risponda all’interesse pubblico: una gestione diretta o affidata a un operatore economico risulterebbe infatti più onerosa per il comune. La convenzione assicura continuità a un’area molto frequentata e apprezzata dai cittadini, confermando il ruolo della Genzianella come punto di riferimento per lo sport e il tempo libero in città.