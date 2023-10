Manifestazione per la pace a Villadossola

‘’Martedì 17 ottobre ci troveremo alle 19 di fronte alla chiesa di Cristo Risorto, famiglie, ragazzi e giovani, adulti ed anziani. Percorreremo, con le fiaccole, alcune strade di Villadossola, invocando la pace’’.

E’ quanto scrive sulle sue pagine la Parrocchia di Villadossola. Un invito a partecipare alla manifestazione che è stata indetta per martedì prossimo. Nell’annuncio si parla di fiaccolata per la pace in Terra Santa ‘’dove ci sono già migliaia di morti da entrambe le parti’’. Nell’invio si legge: ‘’Su richiesta del patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, vogliamo chiedere a tutti, palestinesi e israeliani, all’Onu e a tutti gli Stati del mondo,a politici e militari, a potenti e gente comune, giustizia e pace è per tutti’’.