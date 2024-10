Prima Categoria, il Gravellona macina punti e consensi

Contenti e delusi? Dopo sei turni di Prima Categoria il bilancio è prematuro ma già sintomatico.

Tra i contenti c’è la locomotiva Gravellona San Pietro (16 punti), ‘’macchina da punti’’: cinque vittorie, un solo pari (a Bagnella), 12 gol fatti e solo 5 incassati. Traina il gruppo bomber Bionda, ma la squadra è tosta e compatta, segno del buon lavoro di Agostini. La piazza tocense è buona, qui il terreno è fertile: ricordiamo i tempi d'oro delle presidenza Donini, che fece grande gli arancioni di allora.

Bene la Cannobiese (11) che ha iniziato nel migliore di modi l’annata. Pesa solo la sconfitta interna col Bagnella ma la squadra vanta la miglior difesa del girone: solo 4 gol subiti. E si sa che prendere pochi gol dà linfa alla classifica.

Sorpresa positiva anche il Bagnella (11), in passato sempre un po’ lontano dalla vetta. Quest’anno Cesare Rampi (ex centrocampista dai piedi buoni e forse più) l’ha portata al secondo posto in classifica, a pari con la Cannobiese, anche grazie ai gol di Salzano. Unico neo lo stop interno contro il Vogogna.

Un po' deluse lo sono Piedimulera e Virtus Villa (9 punti). Partite per far fuoco e fiamme stanno patendo un avvio altalenante. I ragazzi di Poma non hanno mezze misure: mai un pari, tre vittorie, tre sconfitte. Il tabellino dice troppi gol subiti, perché davanti c’è un Elca con 5 gol all’attivo e altri sei giocatori che sono andati in rete. Segno di vivacità!

Stessa storia in casa Villa. Nessun pari, tre successi e tre ko. Idem per i troppi gol presi che confermano un inizio di torneo che certo in casa virtussina non soddisfa. Nonostante il duo Pasin-Gnonto abbiano già collezionato 4 gol a testa.

Il Fondotoce (7) ha fatto quanto doveva. Per una neo promossa serve un po' per assestarsi e il successo di domenica incoraggia l'ambiente.

Tra le deluse mettiamo Agrano (4), Varzese (6) e Vogogna (4).

I cusiani hanno vinto solo la prima di campionato e poi raccolto di seguito solo il pareggio col Romagnano. In passato la squadra si è sempre fatta rispettare soprattutto in casa: il tempo per rimediare c’è!

Lo stesso dicasi per il Vogogna che, fatto l’exploit di vincere a Bagnella, ha messo in cascina solo un pari col Valduggia. Al ‘’Bonomini’ erano abituati diversamente e Castelnuovo sa che deve tirare fuori il meglio dalla rosa che ha……

Anche la Varzese fatica. Pronti via e successo importante col Sizzano e quindi col Valduggia, poi 4 sconfitte. La squadra è giovane e paga inesperienza. Incoraggia il dato del gol realizzati: 12, uno dei secondi migliori attacchi del girone.