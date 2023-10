Vittorie preziose per Juventus Domo e Ornavassese

Impresa della Juventus Domo che batte il Trino (2-1) e successo del Baveno sulla Biogliese (3-1). Questi i risultati vittoriosi delle squadre del Vco in Promozione, dove l’Omegna scivola in casa contro la Chiavazzese (2-4) e il Feriolo pareggia (o-o) ad Arona.

In Prima l’Ornavassese si aggiudica il derby sul Villa (3-1). Successo esterno della Cannobiese a Pernate (3-2). Un punto per la Varzese opposta al Trecate (1-1). Cade rovinosamente in casa il Vogogna (battuto 3-5 dal Sizzano). Ko anche il Piedimulera in casa della Union Novara (2-1) e del Crodo a Carpignano (2-0). Il Bagnella si aggiudica il derby con l’Agrano (3-0) mentre il Gravellona torna con un punto (1-1) da Comignago.