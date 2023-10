Continua a Domodossola la mostra De.Mo.Bo.Ga.Ma.

Prosegue con successo a Domodossola l’esposizione De.Mo.Bo.Ga.Ma. Inaugurata il 21 luglio presso l’Atelier Carlo Bossone in Corso Moneta , mette in mostra 19 opere postume di Giuseppe De Giorgi , Enrico Mariola , Mario Gachet, Mario Moretti Foggia e Carlo Bossone, che ripropongono paesaggi ossolani del periodo degli anni ’30, ’40 e ‘50 , frutto di campagne “en plen air” che i cinque pittori, ma soprattutto amici, realizzavano in armonia e compagnia, coordinati nel cenacolo degli artisti , che aveva ritrovo all’Hotel Passo del Turlo a Macugnaga , allora gestito proprio da Henry Mariola.

Questo evento fa parte del progetto di valorizzazione culturale che si protrarrà anche per tutto il 2024, in occasione del 120° anniversario della nascita di Bossone, che sarà presentato all’opinione pubblica e alla stampa prossimamente, attraverso apposita conferenza di presentazione.

La mostra è visitabile sino al 16 dicembre 2023 il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30 ed il sabato mattina dalle 10.30 alle 13.00.

Un discreto numero di visitatori, per lo più collezionisti ed esperti di arte, si sono avvicendati presso l’atelier sin dalla sua inaugurazione; e questo fa ben sperare per il proseguimento della mostra.

A partire dal 22 ottobre sarà possibile anche organizzare aperture domenicali e visite guidate. Per le prenotazioni si prega di inviare una mail a comitatobossone2021@gmail.com oppure mediante messaggio al numero 347 7109233.