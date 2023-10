Inaugurata a Piedimulera la mostra ''I colori delle emozioni'' FOTO

E’ stata inaugurata sabato alla galleria d’arte Laborart a Piedimulera la mostra collettiva di pittura “I colori delle emozioni”.

Presenti alcuni amministratori è toccato al sindaco, Alessandro Lana, ringraziare Paca Ronco e Silvia Curatitoli, le due titolari della galleria, per il loro costante impegno nel campo dell’arte e per i numerosi eventi che organizzano per promuovere pittura, scultura e altre attività artistiche. Ha preso poi la parola il critico d’arte Giuseppe Possa che ha elencato i numerosi artisti che hanno esposto e ne ha descritto brevemente le opere.

La mostra rimarrà aperta fino al 29 ottobre 2023 e sarà visitabile nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 19.