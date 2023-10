Inizio dell'anno pastorale alla parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso

La parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso domenica ha dato ufficialmente inizio alle attività parrocchiali per il nuovo anno con il mandato ai catechisti e agli animatori. Alla messa presieduta dal parroco don Vincenzo Barone e concelebrata da don Giacomo Bovio, che ha segnato la ripresa del catechismo con i bambini gli animatori e i genitori, erano presenti anche il sindaco Lucio Pizzi e la giunta del comune di Domodossola.

Il parroco, ai catechisti, ha chiesto la disponibilità a svolgere con stile sinodale la loro missione a servizio dei ragazzi e delle loro famiglie nell'annuncio del vangelo. Don Barone ha quindi invitato i bambini e i ragazzi a partecipare al catechismo a incontrare il Signore nella preghiera quotidiana, ad andare alla messa domenicale. Il sacerdote ha chiesto l' impegno anche ai genitori, in qualità di responsabili dell'educazione alla fede dei figli, a collaborare con la comunità parrocchiale.

In conclusione, nell'imminenza della festa dei Santi, don Barone ha esortato i bambini e i ragazzi a non partecipare alla festa di Halloween travestiti da fantasmi, streghe e altri personaggi che popolano l'immaginario del terrore, ma a partecipare alla Veglia dei Santi organizzata dalla parrocchia, lanciando una sfida: "Farò un giro per la città e a coloro che la sera di Halloween non saranno mascherati - ha detto don Barone - offrirò una pizza in oratorio".

Dopo la messa è seguito il pranzo in oratorio e un pomeriggio di festa con giochi organizzati dagli animatori dell'oratorio.