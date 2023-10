Previste precipitazioni anche molto forti nei prossimi giorni

Una saccatura atlantica avanza gradualmente sull’Europa occidentale, apportando attualmente nuvolosità estesa sul Piemonte, ma ancora con solo locali precipitazioni, al confine con la Liguria, per il pomeriggio e la serata odierna. Da domani la bassa pressione, con un minimo estremamente profondo anche al suolo, entrerà progressivamente nel bacino del Mediterraneo occidentale e causerà una graduale estensione delle precipitazioni, a partire dalle Alpi, il basso Piemonte e il confine lombardo, fino a tutto il territorio piemontese per domani sera. Successivamente, nella notte e nella mattinata di venerdì, il maltempo diverrà marcato, con precipitazioni moderate diffuse, localmente forti o molto forti sulle Alpi e sull’Appennino, in particolare sulle zone sud-occidentali, sul Verbano e sullo Scrivia, associate anche ad un rinforzo della ventilazione, soprattutto sui rilievi e sul settore orientale. Fenomeni particolarmente forti potranno valicare dal versante francese delle Alpi occidentali e dai rilievi al confine ligure, sconfinando sulle zone limitrofe della nostra regione.

Nel corso di venerdì pomeriggio, l’instabilità andrà progressivamente attenuandosi, soprattutto sul Piemonte meridionale, mentre le precipitazioni continueranno al nord (soprattutto sul Verbano) fino a sabato mattina.

Sono stete preallertate le aree maggiormente coinvolte dal peggioramento a partire dal pomeriggio di domani con una emissione di allerta gialla. Domani verrà valutata la situazione e emanata l'allerta conseguente.