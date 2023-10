A Vogogna si pensa già al presepe vivente della vigilia

Fervono già i preparativi per le celebrazioni del Natale - in effetti mancano poco più di due mesi - e a Vogogna il parroco, don Nicola Salsa, lancia un appello per organizzare il più bel presepe di sempre.

"Ottocento anni fa, nel 1223, San Francesco d’Assisi creava il primo Presepe vivente nel piccolo paesino montano di Greccio, nell’Italia Centrale. Il Santo d’Assisi aveva intuito che mostrare alle persone il mistero di Dio che diventa bambino era la più bella catechesi che si potesse fare per avvicinare le persone al Signore. Questo speciale anniversario degli 800 anni è l’occasione perché il Presepe Vivente di quest’anno possa arricchirsi e diventare ancora più bello e coinvolgente per le tante persone che certamente verranno".

L'invito del don è quindi rivolto a tutte le persone che ne abbiamo la disponibilità a realizzare un mestiere da proporre nella zona del centro storico e al castello. "Occorre cercare nella propria cantina o in quella dei nonni qualche attrezzo da sistemare e da usare, essere creativi, provando a chiedere anche a qualche amico o conoscente". Il parroco ha anche creato un modulo su Google per chiedere a quanti lo desiderino di raccontare la propria idea.

Non solo online però: martedì 24 ottobre è prevista una riunione in oratorio in cui il gruppo di lavoro per l'allestimento del presepe vivente si troverà per mettere insieme idee e progetti, tra cui anche una mostra e un concorso di presepi.

Il link al modulo per collaborare al presepe vivente è il seguente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJa_wT_LBhlf4EBtMKjFlgtzB-IsKNa_yoMokvykYSmKGEg/viewform