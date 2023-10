La Svizzera si sposta a destra: vittoria annunciata per l'Udc

La Svizzera si sposta a destra. L’Unione Democratica di Centro (Udc), partito di destra, nazionalista e conservatore, ha vinto le elezioni federali che si sono svolte ieri. Una vittoria annunciata già delle proiezioni.

L’Udc è oggi il primo partito, scelto da quasi un terzo degli elettori. Un balzo in avanti che vede l’Udc conquistare 62 seggi sui 200 disponibili. Pari al 28,6 per cento dei votanti.

Dietro l’Udc c’è il Partito Socialista Svizzero con 41 seggi (18%) poi l’Alleanza di Centro (14,6)e i Liberali Radicali (Plr) pari al 14,4.

Masticano amaro i partiti ecologisti. Cadono i Verdi, sconfitti in queste elezioni federali: il calo è di oltre 4 punti percentuali e con 7 seggi in meno rispetto al 2019.

Ora i 200 deputati del Consiglio Nazionale e i 46 del Consiglio degli Stati voteranno il 13 dicembre il nuovo governo.

I risultati: Udc 62 seggi (9 seggi in più); Partito Socialista Svizzero 41 (+2); Il Centro 29 +1); Plr Liberali radicali 28 (+1); Verdi 23 (-5); Verdi liberali (-6) 10; Unione Democratica Federale (+1) 2; Partito Evangelico 2 (-1); Mouvement Citoyens Genevois 2 (+2); Lega dei Ticinesi 1 (uguale alla legislatura precedente);

Bassa l'affluenza al voto anche nei cantoni confinanti con il Verbano Cusio Ossola: in Vallese ha votato il 48,7 per cento degli elettori, in Ticino il 48 per cento.