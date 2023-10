"Ciak si parla", la seconda proiezione a Casa Don Gianni

Nuovo appuntamento con “Ciak si parla”, la rassegna organizzata dall’associazione Terra Donna, che quest’anno ha come tema principale i diritti per cui le donne si sono sempre battute. La serata è in programma per martedì 24 ottobre, alle 20.45, a Casa Don Gianni a Domodossola. Protagonista della seconda proiezione il film “Alle cinque della sera”, realizzato nel 2003° regista Samira Makhmalbaf e vincitore del 56º Festival di Cannes. La pellicola racconta la storia di Noqreh, una giovane donna afgana che vive al tempo della caduta del regime dei talebani. Nel corso della serata viene approfondito anche il tema del diritto allo studio con l’intervento di Elisa Perrini, missionaria laica ossolana che attualmente svolge la sua attività in Ciad.