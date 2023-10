Volley Rosaltiora: i primi risultati del settore giovanile

I risultati delle prime giornate dei vari tornei per Rosaltiora che giocano nei campionati territoriale e di eccellenza territoriale Fipav Ticino Sesia Tanaro.

Inizia con una sconfitta onorevole il campionato di Prima Divisione per la squadra allenata da Gianluca Cuda, che lotta ma perde contro Bellinzago. La prima gara della Under 18 di Fabrizio Balzano in trasferta a Novara contro Pgs Issa è terminata con una sconfitta. La Under 16 di Eccellenza Territoriale allenata da Gianluca Cuda ha perso ad Acqui Terme, quella Territoriale ha perso al quinto contro Valsesia. La Under 14 di coach Matessich ha perso al quinto contro 2Mila8 Domodossola. Sabato invece la Under 13 di Marco Matessich ha perso in trasferta contro Pgs Issa. Di seguito tutti i verdetti:

Campionati Territoriali Fipav Tst

Prima Divisione: Rosaltiora – Volley Bellinzago 2-3 (25-19, 20-25, 20-25, 25-20, 14-16). Partita tiratissima ma con sconfitta per la formazione di coach Cuda.

Under 18 Eccellenza Territoriale: Pgs Issa – Rosaltiora 3-0 (25-18, 25-12, 25-21). Poco da fare all’esordio su un campo difficile per la squadra di Fabrizio Balzano.

Under 16 Eccellenza Territoriale: Arredofrigo Acqui – Rosaltiora 3-0 (25-23, 25-22, 25-19). Poco da fare per la formazione di Gianluca Cuda

Under 16 Territoriale: Rosaltiora-Valsesia Volley 2-3 (25-18, 14-25, 30-28, 10-25, 9-15). Gara bella e tirata che Valsesia vince al quinto set.

Under 14 Territoriale: Rosaltiora-2Mila8 Domodossola 2-3 (20-25, 25-21, 20-25, 25-21, 7-15 ). Gara maratona, vince la compagine ossolana.

Under 13 Territoriale: Pgs Issa – Rosaltiora 3-0 (25-8, 25-8, 25-7). Poco da fare in trasferta per la formazione di Marco Matessich.