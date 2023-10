All'Alpe Devero la giornata di "Puliamo i parchi"

Dopo la Valle Antrona, sabato 28 ottobre sarà la volta dell'Alpe Devero. L'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola organizza infatti, in collaborazione con l'Istituto Fobelli di Crodo, una giornata di raccolta rifiuti aperta a tutti. L'iniziativa, denominata "Puliamo i parchi" ha lo scopo di ripulire i parchi ossolani dai rifiuti lasciati, purtroppo, dai visitatori e turisti, e sensibilizzare sulla tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Il ritrovo è per le 8.30 al parcheggio dell’Alpe Devero, (prima fontanella), e la raccolta durerà tutta la mattinata. Per chi desidera, si potrà pranzare insieme a Crampiolo. Per partecipare è necessario contattare direttamente l’accompagnatrice Serena: 340-4608872 o alla mail serena.trunfio@gmail.com.