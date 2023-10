In Val Vigezzo tanti eventi per festeggiare Halloween

In Val Vigezzo non mancano le iniziative per Halloween, dedicate al divertimento dei più piccoli e non solo, nell'attesa della notte più spaventosa dell'anno.

Sabato 28 ottobre a Malesco torna per la seconda edizione “Malesco in – festa – to”, un pomeriggio per grandi e piccini all'insegna del divertimento: a partire dalle 14.30 l'Asilo Infantile Trabucchi propone una giornata con baby dance, runditt e golosa merenda per tutti.

Domenica 29 ottobre al Circolo Urtett di Zornasco appuntamento con una “mostruosa merenda” di Halloween: dalle 16.30 alle 18.30 musica, animazione con balli e giochi e a seguire “dolcetto o scherzetto” tra le vie del paese.

Martedì 31 ottobre a Druogno andrà in scena “Happy Halloween”, il divertente “dolcetto o scherzetto” tra le vie del paese con ritrovo alle 16.30 davanti all'Ufficio Turistico per la merenda in piazza. A seguire, alle 17, partenza del giro e pizzata in compagnia presso l'Osteria del Mercante di Santa Maria Maggiore. Sempre martedì 31 ottobre a Craveggia, dalle 16 , “Halloween a Craveggia”: merenda offerta al “baciutin” e a seguire “dolcetto o scherzetto”. Per lo svago dei più grandi la Pro Loco di Malesco ha in programma la seconda edizione di “Halloween Night Party”: ospiti speciali della serata – che si terrà martedì 31 ottobre al Bocciodromo di Malesco – Alien Cut con Dj Andy e Dj Thomas Cantadore. Per l'acquisto dei biglietti (in vendita fino al 30 ottobre) contattare: Ufficio Turistico 379.1105756, Andy 349.1158774, Martina 340.6426541 o Caterina 342.9325307.