"Nati per la musica": una nuova attività alla biblioteca di Domodossola

Sabato 28 ottobre alle 10.30, la biblioteca civica “G. Contini” di Domodossola ospita il primo appuntamento con “Nati per la musica”, una nuova attività che dà spazio alla musica come strumento di inclusione e di relazione tra bambino e genitore.

Nell’ambito delle abituali letture mensili di “Nati per leggere”, questa volta i volontari che hanno frequentato lo specifico corso di formazione organizzato dal Sistema Bibliotecario del VCO con il Centro per la Salute del Bambino onlus di Trieste preparano un incontro basato su canti, filastrocche e varie sonorità pensate apposta per far sentire i bambini a proprio agio e liberi di esprimersi e di entrare in contatto in modo intimo e giocoso con i propri genitori e con gli altri partecipanti. Numerosi studi scientifici, infatti, dimostrano l’efficacia dell’utilizzo della musica nei primi anni di età per lo sviluppo delle capacità linguistiche, della socialità e per rafforzare il legame tra bambino e adulto.

L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni. Per partecipare è richiesta la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili telefonando in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it, in modo da consentire ai volontari di preparare le attività più adatte al gruppo che si formerà.