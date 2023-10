Piedimulera verso il rinnovo degli impianti sportivi

Il sindaco di Piedimulera Alessandro Lana ha annunciato la partecipazione del comune ad un bando emesso dalla Regione Piemonte per i lavori di ristrutturazione dell’impiantistica sportiva. In particolare, il progetto prevede la riqualificazione della palestra comunale.

“Prosegue la nostra ricerca di contributi. Il 30 Settembre abbiamo inoltrato domanda al bando di Regione Piemonte per l'impiantistica sportiva. Quest'anno la misura proposta è particolarmente interessante perché viene finanziato l'80% a fondo perduto del progetto inoltrato fino a un massimo di 250.000 euro”, spiega il sindaco Lana. “Da sempre sosteniamo che progettare per tempo ed essere pronti quando ci sono le occasioni sia la miglior strada per reperire risorse che sarebbero impensabili da trovare sul bilancio comunale che ha sicuramente altre priorità. Così abbiamo presentato il progetto esecutivo, che avevamo nel cassetto, relativo alla riqualificazione energetica della palestra comunale che richiede interventi strutturali soprattutto sulla coibentazione e la riduzione dei costi di riscaldamento che al momento la rendono insostenibile sulla spesa corrente”.

Il progetto prevede la realizzazione del cappotto esterno dell’intero edificio, un controsoffitto coibentato per evitare dispersione di calore, l’adeguamento dei pilastri alla normativa antisismica, la sostituzione dei serramenti, un nuovo impianto idrico degli spogliatoi e altre opere accessorie.

“Il totale dell'opera, compresa di Iva e costi vari, è di 380.000 euro. Se saremo finanziati avremo da Regione Piemonte 250.000 euro a fondo perduto, una cifra considerevole che ci permetterebbe di sistemare e rendere sostenibile definitivamente un altro immobile del nostro paese e completando così la riqualificazione degli impianti sportivi dopo aver rinnovato la struttura del campo sportivo nel 2021”, continua Lana. “Inoltre, la palestra così tornerebbe alla sua piena funzionalità 12 mesi all'anno. Ricordiamo che ogni bando ha una finalità ben precisa e quindi queste risorse possono essere utilizzate solamente sull'impiantistica sportiva e non su altre finalità, attendiamo fiduciosi anche l'esito di questo bando”.