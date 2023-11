Tentato furto di capi d'abbigliamento all'Ovs di Domodossola

A Domodossola i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 44enne per furto aggravato. L’uomo, già conosciuto alle forze di polizia, ha cercato di allontanarsi dall’Ovs di Domodossola con un centinaio di euro di capi di abbigliamento non pagati. Il tentativo non è passato inosservato al personale del negozio che ha immediatamente chiamato i carabinieri che, arrivati in pochi minuti hanno denunciato l’uomo e restituito la refurtiva al negozio.