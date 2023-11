Halloween olistico al Gruppo Essenze di Domodossola

Un dolcetto o scherzetto davvero inusuale e a tutto relax quello proposto dal Gruppo Olistico Essenze di Domodossola e in programma per martedì 31 ottobre in vicolo Facini 6 (Piazza Chiossi) a Domodossola.

A partire dalle ore 15.30 infatti i più piccoli saranno accolti con una mostruosa merenda, e dalle 16.30 in poi potranno partecipare a un laboratorio in maschera. Tante le iniziative anche per gli adulti: lezioni di yoga, massaggio, fioriterapia, ipnosi regressiva, pranopratica, reiki e meditazione guidata. Tutte le attività, per le quali è consigliata la prenotazione (gruppo-essenze@libero.it) sono a offerta libera consapevole.