Un progetto per andare "A scuola di fantasia" con il Gsh Sempione 82. L'Associazione paralimpica che opera ormai da quarant'anni nel Vco, per la nuova edizione del concorso riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ha ricevuto il patrocinio e la collaborazione del Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna. Le scuole potranno infatti proporre elaborati artistici che utilizzino scrittura, disegno, fotografia per riuscire a sviluppare meglio il tema proposto, ovvero “Attraverso la fantasia, rappresento la diversità".

Una storia di Gianni Rodari sarà il punto di partenza per sviluppare l’attività artistica. Si tratta del racconto “La sirena di Palermo” pubblicato ne “Il libro degli errori”. L’elaborato potrà essere sviluppato con varie tecniche (pastelli, pennarelli, tempere, mosaico, creazione in 3D, cartoncini, materiale di recupero o altro), che ogni classe potrà scegliere e sviluppare.

"Questa collaborazione nasce dalla volontà sia di attivare collaborazioni tra enti territoriali, sia perché Rodari nel corso della sua vita ha parlato nei suoi racconti di molti argomenti, compreso la disabilità, sia perché la fantasia sarà al centro nel nostro percorso di questo anno scolastico - spiega la presidente del Gsh Sempione Elisabetta Saccà - Le attività creative sono sempre state attività che nel corso degli anni sono state utilizzate per aiutare le persone con disabilità fisiche, mentali o sensoriali per comunicare, interagire, socializzare ed esprimere la propria interiorità. Attività utilizzate soprattutto per sviluppare lo spirito creativo con infinite possibilità artistiche. Scegliere l’attività creativa giusta, richiede tempo e pazienza; ma darà la possibilità di vincere una borsa di studio del valore 500,00 € l’una, per i due ordini di scuola (Primaria e Secondaria di primo grado)".

Il Gsh Sempione 82 da anni porta avanti le sue attività con le scuole, occupandosi anche dell’aspetto sociale e portando le proprie esperienze e le storie delle persone che praticano sport, dimostrando che con la forza di volontà si può andare molto lontano. "Abbiamo cercato, di trasmettere attraverso racconti, foto e dimostrazioni pratiche quale dovrebbe essere l’approccio con una persona con disabilità - spiega ancora la presidente - e come e quando bisogna intervenire per aiutarla. Nel corso degli anni, oltre agli eventi sportivi territoriali o nazionali che abbiamo organizzato, l’associazione ha svolto progetti di inclusione e integrazione come quello di montagna terapia. Il progetto prevede, con l’aiuto di guide alpine e volontari, di accompagnare i propri membri a conoscere il territorio delle nostre Valli, dando la possibilità, soprattutto agli atleti con disabilità intellettiva, di migliorare la loro mobilità e di superare le proprie paure e che non permetteva a tanti di loro di fare passeggiate nella natura, socializzando con i propri amici e condividendo esperienze. Inoltre, permette anche agli atleti in carrozzina e quindi con mobilità limitata, attraverso le jolette, di poter effettuare alcune escursioni dove il percorso è costituito da un terreno sterrato e battuto".

La scadenza per l'iscrizione al concorso è fissata al 12 dicembre. E' possibile richiedere copia del bando al Gsh Sempione 82: gshsempione82@gmail.com