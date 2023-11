Nuovo appuntamento con gli “Incontri con l'autore” dell’associazione Ruminelli

Dopo il successo dell'iniziativa lo scorso anno, l'Associazione Culturale Mario Ruminelli e la Fondazione Paola Angela Ruminelli organizzano una nuova serie di "Incontri con l'autore" che arricchiranno l'autunno culturale della città di Domodossola e dell'intera provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il prossimo appuntamento – l’ultimo della stagione 2023 – è in programma per domani, venerdì 3 novembre, a partire dalle 18.00, presso la Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) a Domodossola. Protagonista Umberto Motta, docente di filologia all’Università di Friburgo, che dialoga con il professor Silvano Ragozza per presentare la raccolta di saggi intitolata “Una corsa all’avventura – Saggi scelti (1932-1989) – Gianfranco Contini”.

Si tratta di una raccolta di 26 saggi dello studioso Gianfranco Contini, la cui formazione giovanile e intellettuale ha toccato anche Domodossola. La raccolta contiene testi celebri e rivoluzionari - come quelli dedicati a Dante, Petrarca, Ariosto, Leopardi, Pascoli, Ungaretti, Montale o Gadda – ma anche brani meno conosciuti, di teoria e critica letteraria, ma anche pagine più intime e autobiografiche nelle quali si leggono alcuni interessanti aneddoti sugli incontri che hanno segnato in modo significativo la sua vita. “Una corsa all’avventura” è la prima antologia interamente dedicata al lavoro di Gianfranco Contini.

Gli “Incontri con gli autori” dell’Associazione Ruminelli sono liberi e con ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.