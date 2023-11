"Villette in Autunno": un fine settimana di eventi e tradizioni

A Villette – sabato 4 e domenica 5 novembre – torna “Villette in Autunno”, il tradizionale appuntamento autunnale organizzato dalla Pro Loco.

Sabato 4 alle 15.00 (con ritrovo davanti alla chiesa) si terrà una visita guidata dal titolo “Dalle meridiane alla Cà di Feman da la piaza”. Alle 20.30, nei locali sotto le scuole, appuntamento con la grande tombolata benefica il cui ricavato sarà devoluto all'asilo infantile “G. B. Adorna” e alla scuola elementare.

Domenica 5 novembre dalle 14.00 (nell'area attrezzata presso le scuole) si terrà la tradizionale castagnata con musica e vin brulè. Alle 14.30 appuntamento per i più piccoli con un laboratorio creativo e letture animate per bambini da 3 a 11 anni organizzato in collaborazione con l'Asilo Infantile del paese.