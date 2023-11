Fiore del deserto: una storia di coraggio e rinascita

Domani, martedì 7 novembre, a Casa Don Gianni, in via dell’Artigianato a Domodossola, l'associazione Terra Donna presenterà un altro appuntamento della serie "Ciak si parla."Questa volta, verrà proiettato il film del 2009 intitolato "Fiore del Deserto," diretto da Sherry Hormann. La serata inizia alle 20.45."Fiore del Deserto" racconta la straordinaria storia di Waris Dirie, una modella di origine somala, la cui vita è stata segnata da un passato drammatico.

Cresciuta in un contesto di pastori nomadi, Waris è stata costretta a sposarsi a soli tredici anni. Dopo una fuga coraggiosa, la sua vita ha preso una svolta incredibile quando è diventata modella e attivista contro le mutilazioni genitali femminili. La pellicola rappresenta il coraggioso percorso di Waris Dirie, che ha trasformato le avversità in determinazione, ispirando migliaia di donne in tutto il mondo. Questo film emozionante offre un'occasione per riflettere su temi importanti come la resilienza, il coraggio e la lotta per i diritti delle donne.