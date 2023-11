Bassi (Fomarco): ''E' stata una partita difficile. Ora puntiamo ai play off''

‘’E’ stata una partita non facile, complicata. Loro erano davanti a noi in classifica ed avevano un tifo forte a sostenerli. Ma per noi era importante portare a casa i tre punti e ce l’abbiamo fatta’’. Così parla Lorenzo Bassi, giovane portiere del Fomarco che domenica ha espugnato (4-3) il capo della Pro Vigezzo. Una partita d’altri tempi, per numero di gol e per rivalità.

I biancoverdi strappano così la seconda vittoria in campionato e risangono la classifica.

‘’Siamo andati in svantaggio ma ogni volta che eravamo sotto abbiamo sempre recuperato subito e questo è stato importante’’ afferma Bassi, tra i protagonisti positivi della partita assieme al ‘vecio’ Matteo Primatesta, autore di tutte e quattro le reti fomarchine.

‘’E’ un esempio per noi – afferma Bassi - . E’ uno che corre sempre anche in allenamento. Ha fatto quattro gol voluti a tutti i costi…. Magari arrivare alla sua età con questo spirito….’’.

Obiettivo del Fomarco? ‘’Purtroppo paghiamo diversi infortuni – spiega – ma vogliamo arrivare ai play off come vuole il mister e magari puntare ad altro. Un passo alla volta, lavorando sodo. Il lavoro del mister sta dando frutti e stiamo recuperando alcuni infortunati’’.

Mastica ovviamente amaro la Pro Vigezzo che si vede scavalcare in classifica, restando ferma a 7 punti. In gol per i vigezzini vanno Bergamaschi (doppietta) e Balassi.

Ottima vittoria anche per la Crevolese che sbanca Borgo Ticino, ex capolista del girone. Gli ossolani non rubano nulla ma legittimano la vittoria siglata dal solito Malvacini che ha già collezionato sette reti in sette partite.

Il Fondotoce vince a Castelletto Ticino e mette 4 punti tra sé e i secondi in classifica. Il Riviera d’Orta fa suo il derby del lago battendo il San Maurizio mentre anche il Casale porta a casa tre punti battendo la Voluntas Suna. Infine il Cireggio che passa ad Armeno.

Risultati. Pro Vigezzo-Fomarco 3-4; Borgo Ticino-Crevolese 0-1; Voluntas Suna. Casale Corte Cerro 1-2; San Maurizio- Riviera d’Orta 1-3; Castellettese-Fondotoce 0-1; Maggiora-Romagnano 3-1; Armeno-Cireggio 1-2.

Classifica: Fondotoce 19; Riviera d’Orta, Borgo Ticino 15; Castellettese, Romagnano 13; Cireggio 11; Crevolese, Casale C.Cerro 9; Fomarco, San Maurizio 8; Voluntas Suna, Pro Vigezzo, Maggiora 7; Armeno 0.