“Il tour dei soggiorni” fa tappa a Domodossola

Il “tour dei soggiorni” è un concentrato di musica, poesie, filastrocche, raccontini: l’obiettivo è ricreare dei piccoli teatri in un’atmosfera intima e poetica, per un’ora e mezza, in cui si alternano momenti ironici (leggeri ma senza mai essere frivoli), a momenti più intensi. È anche uno spettacolo di cucina e socialità: prima dell’inizio dello spettacolo l’autore e il suo fedele socio, cucinano per i partecipanti, per poi mangiare tutti insieme.

Filippo De Lisa, in arte Filippo Dr. Panìco, è nato a Potenza nel 1990. Da bambino ha cominciato a scrivere canzoni, pensando che un giorno sarebbe diventato un famoso cantautore. Non ha smesso di crederci quando si è trasferito a Roma, nel 2008. Poi, con il passare degli anni, ha capito che si sbagliava e ha iniziato a scrivere poesie. Ha autopubblicato numerosi libri dal 2016 a oggi, riscuotendo un grande successo di pubblico e superando i 139.000 follower su Instagram.

"Negli ultimi 6 anni ho fatto quasi 400 date nelle case di tutta Italia con più di 10.000 spettatori complessivi - scrive Dr. Panìco - e ora sto finendo di comporre il calendario di quest'anno: mancano le ultimissime date disponibili! Come da tradizione, prima dello spettacolo faccio da mangiare per tutti quattro delle mie gustose ricette vegetariane: so' bravo, giuro!"

Il centro culturale si trova in Via Giacomo Leopardi 3, a Domodossola. La cena - in programma venerdì 10 - ha un costo di 20 Euro a persona escluso le bevande e lo spettacolo è incluso. E' consigliata la prenotazione a questo link, fino ad esaurimento posti. Lo spettacolo è rivolto ai soci ma è possibile fare la tessera e costa 5 euro l'anno. E' possibile iscriversi al sito www.ilcolibriaps.it oppure direttamente al circolo.