Insurrezione popolare, rivisitazione scenica delle tragiche giornate del '43

Proseguono oggi pomeriggio le iniziative in programma per celebrare l’80° anniversario dell’Insurrezione popolare di Villadossola, avvenuta l’8 novembre 1943.

Dopo la proiezione del documentario ‘’La Scintilla’’ ieri sera a La Fabbrica, oggi alle ore 15, ad Antrona, ci sarà l’inaugurazione della nuova lapide al monumento ai caduti in ricordo di Baccaglio Silvio e Seminari Dante, morti durante l’insurrezione contro i nazi-fascisti.

Alle 17,15 a Villadossola, davanti alla scuola media Bagnolini, l’arrivo delle fiaccolate da Pianasca, Antrona, Villa Lena, Albergo Italia, Pallanzeno, Tappia per una rivisitazione scenica di quelle intense e tragiche giornate del 1943. Al termine degli arrivi seguiranno dei brevi interventi e la testimonianza di Giulio Tonelli, ragazzo di allora. Non mancherà un ricordo del preside Franco Livolsi. Tutto terminerà alle ore 18,15 con il lancio di 14 palloncini con indicate le vittime sacrificali di quelle giornate.