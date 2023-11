Concerto dei cameristi della scala al museo civico di Domodossola

La Città di Domodossola ha organizzato un evento musicale straordinario grazie al sostegno di Intesa San Paolo e alla collaborazione della Fondazione "Ruminelli". Il 12 novembre, una domenica speciale, il Museo Civico di Palazzo San Francesco ospiterà un concerto dei Cameristi della Scala, con la partecipazione del mezzosoprano Daniela Pini e del violinista Francesco Manara. Questo evento unisce la bellezza della musica classica al fascino delle arti visive. Il concerto si terrà dalle 15:00 e avrà luogo nello spazio espositivo della mostra "Il Gran Teatro della Luce. Tra Tiziano e Renoir".

Questo contesto unico creerà un'atmosfera magica e coinvolgente, in cui la musica e l'arte si fondono per offrire al pubblico un'esperienza indimenticabile. I Cameristi della Scala, composti da talentuosi musicisti tra cui Gianluca Scandola (violino), Roberto Nigro (violino), Francesco Lattuada (viola), Massimo Polidori (violoncello), Giuseppe Ettorre (contrabbasso) e Matteo Riboldi (cembalo), presenteranno "Scintille barocche". Questo repertorio di musica barocca sarà ulteriormente arricchito dalla voce del mezzosoprano Daniela Pini e dall'eccezionale talento di Francesco Manara al violino. Per partecipare a questo evento, è necessaria una prenotazione obbligatoria.

È possibile prenotare i biglietti chiamando il numero 338 5029591 o inviando una email all'indirizzo info@museicivicidomodossola.it. La mostra "Il Gran Teatro della Luce" sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 13:00 e nuovamente alla fine del concerto fino alle 19:00. L'ingresso costa 8 euro.