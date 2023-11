Jolanda Renga presenta il suo libro alla rassegna "Donne che ispirano le donne"

Jolanda Renga, giovanissima scrittrice figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, sarà a Vogogna, nella sala conferenze del castello, domenica 19 novembre per presentare il suo primo libro "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia". L'incontro è uno dei tanti appuntamenti in programma nella rassegna "Donne che ispirano le Donne" promossa dall'associazione culturale "Il sogno di Giulietta", che torna anche quest'anno a novembre nel piccolo borgo medievale.

L'evento, ad ingresso libero e gratuito, si svolgerà, con il patrocinio del Comune di Vogogna e con la collaborazione di Acoi, sabato 18 e domenica 19 novembre tra Palazzo Pretorio ed il Castello di Vogogna. "Viene offerto un percorso attraverso storie in cui lo sguardo femminile delle nostre ospiti incontra la musica, i viaggi, la scrittura, il teatro, le immagini, la bellezza e gli ostacoli in cui spesso ci si imbatte -dicono dall'associazione - Abbiamo intensamente voluto prestare la nostra attenzione anche al mondo degli adolescenti: Jolanda Renga, giovanissima scrittrice esordiente, che con il suo debutto entra di diritto nella categoria delle Donne che non hanno paura di esporsi".

Il programma della rassegna si sviluppa dunque su due giornate: sabato 18 novembre alle ore 15.30 a Palazzo Pretorio è in programma l'incontro con Ameya Gabriella Canovi, con intermezzi musicali a cura del Coro Iris, (direttore Barbara Faustini - pianoforte Federica Zoppis) mentre alle ore 21 nella sala conferenze del Castello di Vogogna andrà in scena la rappresentazione "Dedicato alle donne", il racconto narrato di cinque donne che hanno segnato la storia: Cleopatra, Frida Kahlo, Madonna, Coco Chanel, Marilyn Monroe.

Domenica 19 novembre alle ore 14 al Castello di Vogogna la presentazione del romanzo di Chiara Tazzini "Due piccoli piedi di pelle ancora fragile"; alle ore 15 la presentazione del romanzo di Elena Premoli "Per tutti i giorni della vita", e alle ore 16 la presentazione del libro di Jolanda Renga "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia". Alle 17 infine l'incontro con la travel photographer Carol Lerede ed esposizione di sue fotografie. Sarà presentata anche la quinta edizione del Concorso Letterario per giovani “Tra il cielo e il mare” Durante il pomeriggio è previsto un intrattenimento peri più piccoli, a cura deiragazzi dell'oratorio del Sacro Cuore di Vogogna