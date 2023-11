Promozione, Omegna e Juventus Domo tornano alla vittoria

In Promozione vincono Juventus Domo e Omegna, perdono Baveno e Feriolo. La X giornata è agrodolce per le formazioni del Vco.

Torna al successo la formazione domese che liquida per 2 a 1 l’Arona. Alla Juventus Domo mancava la vittoria dal 15 ottobre, mentre l’Arona non perdeva da sei turni.

Successo anche per l’Omegna: 3-2 sul Valduggia. Cade male il Feriolo che incassa un 4-1 in casa della capolista Briga mentre cede in casa il Baveno, battuto (0-3) da un’altra big del girone: il Trino.

In Prima ottimo punto (0-0) per il Villa in quel di Novara contro la Union, ex capolista del girone. Ne approfitta l’Ornavassese che battendo 3 a0 la Pernatese sale in vetta. Il Piedimulera capitola a Trecate (1-4) mentre la Varzese pareggia in casa (1-1) contro l’Agrano. Un punto per il Bagnella a Carpignano (1-1) e pari del Gravellona (3-3) a Pernate. Cade la Cannobiese in quel di Sizzano (3-2) mentre il derby ossolano vede il Crodo espugnare meritatamente Vogogna (2-0).